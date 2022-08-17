Трудным подросткам Приморья прививают патриотический нрав

Фото: пресс-служба УМВД РФ по Приморью

Впервые летом 2022 года при поддержке правительства Приморья провели несколько учебных смен на базе АНО «Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания «Авангард» ДОСААФ России в регионе. Владивостокский центр принял больше сотни подростков со всех муниципальных районов края. Это дети, которые состоят на профилактическом учете по делам несовершеннолетних в органах внутренних дел. Чему научились ребята и зачем созданы такие смены, рассказали в пресс-службе УМВД Приморья.

С детьми работали непосредственно сотрудники Центра и полицейские, более того, к опеке над трудными подростками привлекли общественных деятелей и психологов. Военно-патриотическая смена отнюдь не была наказанием: для ребят провели несколько спортивных соревнования, викторины-тренинги, им помогли освоить новые навыки и попробовать себя в разных хобби. Вечерние мероприятия, подчеркнули в пресс-службе, были посвящены духовно-нравственному воспитанию курсантов. Им рассказывали о том, что такое любовь к Родине, проводили лекции на тему патриотического воспитания.

Более того, исполняющий обязанности начальника УМВД Приморья полковник полиции Эдуард Хавабу в конце смены вручил детям памятные награды, а также грамоты и дипломы за спортивные и интеллектуальные достижения.

– УМВД РФ по Приморскому краю реализует проект совместно с правительством. Завершилась третья смена, в которую входили трудные подростки. Целью было поменять у детей взгляды на жизнь, на вещи. Считаю, что проект удался. Мы видели реальное изменение отношения детей к жизни, обществу. Они выбирают другое будущее, другие профессии. Некоторые хотели бы служить в полиции, ГАИ, в следственных органах. <...> Будем дальше реализовывать! – рассказал Эдуард Хавабу.

Сотрудники полиции поговорили с подростками в неформальной обстановке: спросили о планах и целях, об увлечениях каждого подростка.

Многие из ребят после лекций твердо решили связать жизнь со службой Отечеству – чем не показатель достойной смены? Родители трудных подростков оставили несколько хвалебных отзывов. Мальчишки, которые были в шаге от криминальной жизни, вернулись домой с четким пониманием, чего они хотят и как этого добиться.

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