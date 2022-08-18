Пришлось спасать дважды: сотрудники приморского Госохотнадзора помогли дикому животному, которое попало в беду

В поселке Пограничный самец косули попал в беду. Фото: t.me/minles_pk

В Поселке Пограничный местные жители заметили молодого самца косули, который застрял в заборе. Чтобы не навредить животному, люди обратились в полицию. На помощь к зверю прибыли сотрудники Росгвардии. Олень оказался на свободе, но ненадолго, так как спустя какое-то время вновь запутался, но уже в соседнем заборе.

Пришлось обращаться в Госохотнадзор, только это помогло изменить ситуацию. Специалисты аккуратно вытащили животное из металлической сетки, связали, чтобы оно не убежало и вывезли в лес. Там неуклюжего самца косули освободили от веревки и выпустили на свободу.

Зверю помогли и выпустили в лес. Фото: t.me/minles_pk

Отметим, что в этом году на кампусе ДВФУ произошла забавная история с косулей. Дикое животное бегало по территории, студенты тут же отшутились, что, скорее всего, оно ищет аудиторию, чтобы сдать экзамен или «закрыть хвосты».

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