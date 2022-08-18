«Уже отработано»: приморский город изменится до неузнаваемости благодаря крупной инвестиции

Из моногорода Арсеньева давно хотят сделать туристический кластер с горнолыжной базой. Иллюстрация из архива. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Полномочному представителю президента в ДФО Юрию Трутнева представили «наброски» пилотного проекта по развитию туристко-рекреационного кластера в Арсеньеве. О почти подготовленной концессии заявил Николай Стецко, зампредседателя правительства Приморья в четверг, 18 августа.

Работа ведется параллельно с развитием игорной зоны в бухте Муравьиная. «Апгрейднуть» Арсеньев, заявили чиновники, позволит концессионное соглашение с заинтересованной подрядной организацией (подписать его планируют 7 сентября). Проект будет доходным, пояснил Николай Стецко.

Предположительно, возвести планируют банный, оздоровительный, торгово-развлекательный комплексы. Идея об этом витает среди региональных властей уже с 2014 года. Центром будущего проекта станет горнолыжный курорт. Инвестиционный проект создания комплекса на базе краевой школы Олимпийского резерва «Белая Гора» в Арсеньеве обсуждали, к слову, еще 27 января 2022 года. На заседании губернатору объяснили, что идея заключается в объединении нескольких горнолыжных баз в одну структуру.

«Комсомольская правда – Владивосток» разбирается в деталях нового проекта.

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