У меня украли деньги, я запил: квартира приморца напоминает декорацию из фильма ужасов

В квартире невозможно спокойно передвигаться. Фото: принтскрин видео.

Не все из нас любят убираться, но это все-равно необходимо, чтобы не превратить свое жилище в «царство» мусора. Вот только один из жителей Владивостока все же плохо ухаживал за своей квартирой, и в тоге в ней столько мусора, что пройти невозможно.

Шокирующие кадры захламленной квартиры появились в социальных сетях. Дорожка из мусора начинается сразу от входной двери, которая даже не смогла открыться нормально, до кухни. Ванна и раковины пугают своим ржавым, почти что черным цветом. Абсолютно во всех комнатах валяются коробки, банки и другие предметы, мешающие нормально передвигаться.

На протяжении всего пути оператор ругался, просил все убрать, но хозяин ответил, что ему некуда. Судя по всему, гость хотел проверить трубы в квартире, но ему это не удалось из-за большого количества мусора. Более того мужчина обо что-то споткнулся на кухне и попросил хозяина привести помещение в порядок к понедельнику.

– Эта свалка потому, что у меня 40 тысяч украли, и я запил, – попытался оправдаться жилец.

В социальных сетях написали, что у мужчины в квартире три собаки, чей лай слышен на видео.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.