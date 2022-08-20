В Приморье грибник и его шестилетняя дочь заблудились в лесу

Сотрудники полиции напомнили о правилах поведения в лесу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Приморье мужчина вместе со своей дочерью отправился за грибами, но в итоге потерялся в лесу..О случившемся рассказали в пресс-службе ведомства.

Заблудившийся с шестилетней дочерью приморец позвонил в полицию и сообщил, что отправился в село Прилуки «охотиться» за грибами. Машину он оставил на обочине дороги и пошел в лес, но в двух километрах от автомобиля отец с ребенком заблудились.

Искать грибников поехали младший лейтенант полиции Дмитрий Носков, сержант полиции Андрей Хвостей и оперуполномоченный уголовного розыска лейтенант полиции Руслан Школа.

С помощью громкоговорителя и проблесковых маячков патрульной машины специалисты подавали сигналы, надеясь, что мужчина с девочкой их услышат и пойдут на звук. Один из сотрудников решил поискать пропавших и пошел в лес.

Во время поисков полицейские разговаривали с мужчиной по телефону и советовали, куда ему идти. Приморец с дочерью все же смогли выбраться из гущи леса, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Представители ведомства напоминают о правилах поведения в лесу:

– когда идете за грибами или ягодами, сообщите родственникам и знакомым точные координаты места, куда вы собрались;

– в лес лучше идти группой или с опытным сопровождающим, также желательно взять навигатор или компас;

– не забудьте зарядить телефон;

– обязательно берите с собой еду, воду, спички, фонарик и средства от комаров;

– если вы поняли, что заблудились, постарайтесь не паниковать, обращайте внимание на метки на деревьях или столбики с разметкой делянок (участок земли, выделенный для обработки, вырубки – прим. ред.) – это поможет вам понять, в какой местности вы находитесь;

– если вы плохо ориентируетесь, ни в коем случае не уходите в глухие чащи;

– звоните в полицию по телефону 102 или 112.

«Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что маленький мальчика потерял родителей на одном из пляжей бухты Шамора. Его мама уснула, а отец отлучился. Ребенок решил поиграть у моря, но из-за большого количества людей потерял дорогу назад. Отдыхающие позвонили в полицию, и юного приморца вернули взрослым.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.