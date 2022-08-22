Во Владивостоке потеплеет до +23°C. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 22 августа, на север Приморья обрушатся сильные дожди, в остальных районах края ожидаются небольшие осадки. Ветер умеренный до сильного южных направлений, в западной половине порывы сильные. Столбики термометров поднимутся до +20…+27°C.

Во Владивостоке облачно, иногда будет идти небольшой дождь, задует сильный южный ветер. Температура воздуха поднимется до +21…+23°C.

В Уссурийске переменная облачность, есть вероятность небольшого дождя. Ветер южный умеренный до сильного, во второй половине дня порывы усилятся. Воздух прогреется до +25…+27°C.

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ожидается южный умеренный ветер. Столбики термометров поднимутся до +25…+27°C.

Напомним, что в Приморье объявили штормовое предупреждение на вечер 22 августа и ночь 23 числа.

Как рассказали синоптики, на большую территорию края обрушится около 15-45 миллиметров осадков за 12 и меньше часов, на севере выпадет 50 миллиметров дождей за такое же время и 30 миллиметров за час и меньше. Также возможны грозы.

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