Объем посевной в Приморье увеличат на более чем 100 тысяч гектаров

Фермеры регулярно получают государственные дотации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье успешно реализуют поручение полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. Последний указал, что регионам необходимо перейти на самообеспеченность продуктами питания. До 2030 года в крае планируют увеличить площадь земель, вовлеченных в оборот сельского хозяйства, на более чем 100 тысяч гектаров.

Как удалось узнать dv.kp.ru, на текущий момент в этой отрасли регион задействует 500 тысяч гектаров земли, а в итоге площади посевной увеличат до 606 тысяч. Мероприятия программы рассчитаны до 2030 года: землю подготовят к вводу в сельхоз оборот. Площадки инвентаризируют, оборудуют гидротехнические конструкции, специалисты проведут мелиорацию [улучшение почвы для ведения хозяйства - прим.]. Работы ведутся в рамках государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Как отметил глава проектного управления Леонид Лебедев, для Приморья сельское хозяйство – один из главных акторов валового регионального продукта. От снабжения региона продуктами этой категории зависит и продовольственная, и экономическая безопасность Приморья. Более того, это солидный вклад в региональный бюджет за счет налоговых поступлений.

Опыт других регионов России учтут в итоговом плане проекта. Другие задействованные стороны: министерство сельского хозяйства края и непосредственно агентство проектном управлении.

Как уже писала «Комсомольская правда – Владивосток», увеличили площадь сельскохозяйственных угодий весной 2022 года перед началом посевной кампании. Аграрии региона в этот сезон как раз и достигли отметки в 500 тысяч гектаров используемых земель.

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