Во Владивостоке фонд «Умка» сможет стерилизовать больше бездомных кошек и собак

Фонд реализует свой проект с начала июля. Фото: фонд защиты животных «Умка».

По итогам конкурса фонд помощи бездомным животным «Умка» получил финансовую поддержку от администрации приморской столицы на реализацию своих проектов. Поддержка поможет стерилизовать больше безнадзорных собак и кошек. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Владивостока.

Как поделились в городском управлении развития общественных инициатив, фонд реализует свой проект с начала июля и за это время волонтеры стерилизовали 63 кошек и 10 собак.

По словам зоозащитников, стерилизация – самый гуманный способ сократить число безнадзорных четвероногих.

– После того, как бездомных собак и кошек пролечиваем, ищем им новых хозяев, ведь каждое животное, даже после предательства человека, мечтает о ласке и любящем хозяине.

Благодаря крупным фондам по защите бездомных животных таких как «Друг», ЗооИнформ», «Друг Рич», «Мурка», «Умка» в Приморье с 2021 года реализуется проект «Ищу человека», в рамках которого безнадзорные кошки и собаки находят любящих хозяев. На сайте городской мэрии, а также в социальных сетях постоянно появляются сообщения о четвероногих, которые готовы переехать в новую семью.

В администрации Владивостока напомнили, что с 2022 года общественники могут получить два вида помощи от муниципалитета: поддержка программ, которые направлены на работу с инвалидами и ветеранами, и гранты на реализацию важных проектов.

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