В Спасске-Дальнем в 2023 году построят городской парк

Городской сад. Фото: бюро «Море»

Старый городской парк имени Борисова в Спасске-Дальнем в этом году вошел в программу реконструкции. Раньше местечко было заброшено и не пользовалось популярностью у горожан. Его площадь составляет 5,2 гектара. Территорию разделяет река Кулешовка, проходящая через парк, сообщили в концептуальном бюре «Море» – это основной разработчик проекта.

Основная идея – облагородить городское пространство и сделать цветущий сад. Знакомство отдыхающих с парком начнется сразу же у основного входа, информационные стенды расскажут, как пространство возводили и озеленяли.

Парк разделится на две зоны: городскую и событийную площадки. В первой части разместится детская площадка для разных возрастов. Возведут комплекс с горками, балансировкой и лазами. Основная фигура – дирижабль – украсит зону.

На площади – главной части пространства – соорудят теневой навес со встроенной сценой и амфитеатром. Днем можно будет проводить любые мероприятия: ярмарки и мастер-классы, а ночью смотреть кино под открытым небом, также будет установлен по просьбе жителей танцпол. Еще установят зону с экстрим-площадкой и турниками, брусьями и бетонными стенками для занятий паркуром и не только. Предусмотрели и блоки для граффити.

Фигура дирижабля. Фото: бюро «Море»

Городская часть парка с лесной соединится пешеходным мостом. Посетители, прогуливаясь по ней, сразу же перейдут на основную событийную площадку сада. Она будет размещена на поляне, где можно проводить занятия фитнесом или йогой на свежем воздухе и другие мероприятия.

Пешеходный мост. Фото: бюро «Море»

История Спасска-Дальнего удивительна: когда-то в нем находился эллинг [сооружение для постройки и ремонта воздушных судов], где хранились и ремонтировались дирижабли. Этим обусловлен выбор основной фигуры.

Напомним, в Приморье продолжается благоустройство общественных пространств. Так, во Владивостоке уже завершается вторая очередь благоустройства набережной на Второй Речке, работа над пляжем на Татарке. Создается проект создания рекреационной зоны на сопке Крестовой, которую недавно мэрия отстаивала у корпорации ДОМ. РФ. Среди готовых объектов – видовая площадка на сопке Бурачка.

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