Попала под колеса, скончалась у медиков: что произошло на дороге во Владивостоке

Фото: принтскрин видео, Telegram-канал autogarant_vl

Трагическое ДТП развернулось в районе Красного Знамени, 43, во Владивостоке. Об этом сообщили в канале местных аварийных комиссаров.

Женщина, вероятно, решила сократить дорогу. Оживленный участок трассы она попыталась перебежать вне пешеходного перехода, где и попала под колеса Toyota Noah. Водитель среагировать не успел. Пострадавшую погрузили в машину бригады скорой, но там она скончалась от полученных травм.

Все обстоятельства еще предстоит установить правоохранительным органам. Накануне «Комсомольская правда – Владивосток» писала о загадочном ДТП в районе Порт-Артурской в дальневосточной столице. Пенсионерка сильно пострадала от столкновения легковушки с леерами. В аварии замешан автобус. Виновник при этом все еще не установлен: водители спихивают вину друг на друга.

Двумя днями ранее «КП» сообщала об обстреле автомобиля с пятью пассажирами в Уссурийске. Подробности – в отдельном материале.

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