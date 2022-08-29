Во Владивостоке пройдут традиционные Дни якутского кино

Помещение в кинотеатре. Фото: illuzion.ru

Ставший уже традиционным фестиваль якутского кино во Владивостоке порадует новинками киноиндустрии Якутии. В честь празднования 100-летия со дня образования Якутской АССР в рамках культурной программы Восточного экономического форума со 2 по 6 сентября приморские зрители смогут познакомиться с последними работами якутских кинематографистов, а также лично пообщаться с их создателями.

2 сентября в зале «Босфор» кинотеатра «Уссури» состоится открытие фестиваля показом военной драмы Петра Хики «Холодное золото». В последующие дни зрители смогут посмотреть: фильм об испытаниях на пути к победе «Джулур: Мас-рестлинг» режиссера Валентина Макарова, фантастическую комедию о путешествии во времени «Бүгүн-Былыр» («Сегодня-Прошлое») режиссера Александра Лукина и две кинокартины режиссера Михаила Лукачевского: приключенческую комедию «Дикий челлендж» и драму «Вертолет».

Афиша мероприятия. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

В последние десятилетия якутское кино стало заметным явлением не только в России, но и в мире. Киноленты, снятые якутскими режиссерами, получают престижные награды на международных кинофестивалях, а самих режиссеров приглашают на совместные проекты. Успех якутского кинематографа в стране и за ее пределами по праву называют «феноменом якутского кино».

Вход на киносеансы для гостей свободный, бесплатные контрамарки можно получить в кассе кинотеатра «Уссури». Фильмы будут показаны на языке оригинала с субтитрами на русском языке.

О фильмах фестиваля

02.09.2022 19:00

«Холодное золото» 16+ (военная драма, триллер)

Описание: 1942 год. Пока все силы страны брошены на борьбу с фашистской Германией, в южной части Якутии орудуют банды, грабящие золотые прииски. Самая крупная из них – неуловимая и жестокая банда Попова, которая собирает награбленное золото для организации военного переворота на Дальнем Востоке. По их следам по заснеженной бескрайней тайге отправляется небольшой отряд НКВД под руководством старшего лейтенанта Карасева.

Режиссер: Петр Хики

03.09.2022 19:00

«Джулур: Мас-рестлинг» 16+ (драма, спорт)

Описание: Джулур – молодой парень, который после службы в армии вернулся в родную деревню в Якутии. Здесь он живет со старенькой бабушкой и маленькой сестренкой Кюннэй. Волею случая Джулур оказывается на праздновании Ысыах, где случайно принимает участие в соревнованиях и открывает в себе талант мас-рестлера. Но внезапная смерть бабушки перечеркивает все планы на будущее. Сестренку забирают органы опеки, ведь у Джулура нет ни родительских прав, ни постоянной работы. Кюннэй отправляют в детский дом, а их жилье отбирают коллекторы из-за долгов. В поисках Кюннэй и постоянной работы Джулур отправляется в Якутск, где в ближайшее время должен состояться крупнейший чемпионат по мас-рестлингу в Республике. У Джулура появляется цель, и теперь, чтобы семья снова была вместе, ему придется пройти через колоссальные испытания на пути к победе.

Режиссер: Валентин Макаров

04.09.2022 19:00

«Дикий челлендж» 16+ (комедия, приключения)

Казахский ловелас Эржан уговаривает якута Мичиля организовать сафари на редкого мамонтового барана в горах вечной мерзлоты, чтобы развлечь потенциального немецкого инвестора Гернота. Но все идет не по плану, когда местный оленевод начинает на них охоту.

Режиссер: Михаил Лукачевский

05.09.2022 19:00

«Вертолет» 16+ (драма)

Описание: Молодая семья с грудным ребенком навещает пожилых родителей, живущих в труднодоступном северном поселке. Внезапно их ребенок заболевает дизентерией. В поселке нет необходимых лекарств, телефонную линию оборвало, а дороги размыло из-за весеннего половодья. Молодой отец Ваня решается самостоятельно добраться до райцентра, чтобы вызвать в поселок санрейс. Но путь предстоит долгий и опасный.

Режиссер: Михаил Лукачевский

06.09.2022 19:00

«Бyгyн-Былыр» (Сегодня-Прошлое) 6+ (фантастика, комедия, приключения)

Вася – самый обычный охранник. Однажды каким-то мистическим образом он выныривает в далеком прошлом.

Режиссер: Александр Лукин

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