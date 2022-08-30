В приморском поселке ночью в доме сгорели люди

От дома осталась лишь обугленная конструкция. Фото: МЧС Приморья

30 августа спасатели получили тревожный звонок в три часа ночи. В поселке Кировский Кировского района случился пожар. Изнутри полыхал частный дом, пожарные прибыли на место уже через четыре минуты, но было слишком поздно. Людям, которые были внутри, не удалось спастись.

Пламя было настолько сильным, что вырывалось на крышу. Когда огнеборцы потушили его и смогли пробраться в дом, нашли тела двух мужчин и одной женщины.

– Причина пожара и ущерб устанавливаются, на месте работают дознаватели МЧС России и следователи регионального следственного комитета, – объяснили в пресс-службе МЧС по Приморскому краю.

Судя по фото, предоставленными пресс-службой, от дома осталась лишь обугленная конструкция. Пламя охватило около 32 квадратных метров.

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