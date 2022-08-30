Фестиваль уличного кино во Владивостоке собрал больше тысячи зрителей

Фото: ПАО «МТС» в Приморском крае

В минувшие выходные во Владивостоке прошел смотр короткометражных фильмов от Фестиваля уличного кино и KION. Жители города увидели режиссерский дебют Саши Петрова и картины с участием Ивана Янковского, Аглаи Тарасовой, Милоша Биковича и других известных актеров.

Фото: ПАО «МТС» в Приморском крае

Фестиваль проходил в амфитеатре на Спортивной набережной, за два дня показ посетили больше 1000 горожан. На мероприятии были представлены 9 фильмов конкурсной программы этого года, а также лучшие картины прошлых лет. Самые популярные короткометражки предыдущих сезонов доступны к просмотру в онлайн-кинотеатре KION. Кроме кино зрителей ждала лекция «Международный продакшн фильмов для начинающих кинематографистов» от Светланы Богдановской, режиссёра документального кино и учредителя культурного центра «Кино Приморья».

Фото: ПАО «МТС» в Приморском крае

– Сотрудничество онлайн-кинотеатра KION с Фестивалем уличного кино стало возможным благодаря общности наших целей в поддержке авторского кино и молодых талантов, в содействии продвижению независимых фильмов зрителям из всех уголков страны. Особенно приятно отметить, что Фестиваль уличного кино зародился во Владивостоке. Именно здесь, в амфитеатре на Спортивной набережной, в 2014 году прошли первые кинопоказы. В 2015 году фестивальный автомобиль уже проехал от Владивостока до Лиссабона. Участниками кинопоказов тогда стали более 200 тысяч человек из 12 стран. А сегодня Фестиваль уличного кино проходит в сотне городов, и это самый масштабный смотр кино под открытым небом в России, – отметила директор по маркетингу МТС в Приморском крае Анна Абросимова.

Фестиваль уличного кино — крупнейший смотр короткометражного кино под открытым небом в стране.

9-й сезон стартовал 29 июня в Москве и продлится до конца сентября. Показы уже прошли более чем в 700 городах, где сотни тысяч зрителей вышли на улицы, чтобы увидеть лучшие российские короткометражки последних лет и выбрать победителя сезона 2022, который получит грант в размере 1 500 000 рублей на разработку полнометражного дебюта. В этом году Фестиваль уличного кино реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Информационные партнеры Фестиваля уличного кино — «Новое радио», платформа о развлечениях и культурном досуге «Афиша», телеканал «МУЗ-ТВ».

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