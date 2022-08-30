Обрушилась часть каркаса. Фото: Руслан НОВИКОВ

Примерно в полдень вторника, 30 августа, ЧП произошло на стройке на Жигура. Там возводят жилой комплекс «Солярис», во время работ на нескольких рабочих упала конструкция, пострадали несколько человек – предположительно, северокорейские строители. Проверить факт обрушения прибыли представители прокуратуры, СУ СК РФ Приморья и полицейские.

Полицейские прибыли первыми. Фото: Руслан НОВИКОВ

Завалы бригада оперативно устранила. Людей удалось вытащить, но об их состоянии ничего не известно. Представители застройщика пока не могут прокомментировать ситуацию. К счастью, никто не погиб.

Прокуратура прибыла на место. Фото: Руслан НОВИКОВ

Корреспондент «КП» рассмотрел место аварии: по предварительным данным, обвалился каркас помещения на 2-3 этаже. Скорой помощи видно не было, к тому же, ранее очевидцы подчеркнули, что пострадавших увезли в джипе. Сваи и другие последствия обвала конструкции убрали, работа продолжилась. На месте несколько прорабов, строители и экскаваторы. Все заняты делом.

Полицейские и сотрудники прокуратуры осматривают место ЧП и беседуют с представителями застройщика.

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