На развитие туристической инфраструктуры в Приморье направят 190 миллионов рублей

Из архива КП. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Приморский край до конца получит еще 190 миллионов рублей в виде государственных субсидий от федерального правительства. Деньги пойдут на развитие инфраструктуры туризма, сообщили в пресс-службе регионального правительства накануне, 30 августа. Из общей суммы бюджет Приморья «оплатит» 14 миллионов рублей.

Речь идет об оборудовании круглогодичных бассейнов, создание объектов доступной среды для инвалидов, оборудование туристических маршрутов (4 проекта). По итогам конкурса же господдержку получат 47 проектов. На реализацию предприниматели получают от 3 до 10 миллионов – примерно 70% от общей стоимости планируемого мероприятия или объекта. Остальное инициатор проекта должен оплатить сам.

– Приморские предприниматели активно включились в конкурсный отбор. Они готовы вложиться в проекты финансово: 30% от общей суммы – это собственные средства бизнеса. Многие проекты предполагают даже превышение данного соотношения. Это говорит о доверии предпринимателей к политике региональных и федеральных властей по поддержке и развитию туротрасли, отметил Арсений Крепский, глава агентства по туризму Приморского края.

К слову, ранее выяснилось, что столица Дальнего Востока отдельно получит от Ростуризма более 200 миллионов рублей, сообщила глава ведомства Зарина Догузова. Мэрия уже распределила расходы: деньги пойдут на туристический код Владивостока.

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