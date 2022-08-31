Родители знают лучше

Для того чтобы пополнить ряды проверяющих, нужно обратиться к директору школы. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Важный элемент будней школьников – еда. Во Владивостоке уже взяли за практику проверять качество и организацию питания в учебных заведениях, причем контролируют все моменты не только специалисты из разных ведомств, но и сами родители учеников. Мэрия призывает взрослых не оставаться в стороне и присоединяться к таким группам – мамы и папы мониторят качество завтраков и обедов, а в случае нарушений сразу же смогут сообщить в управление образования. Кроме того, проверяющие вправе предлагать идеи по улучшению питания.

– Контрольный комитет сможет проверять, как накрывают столы, подают ли детям горячие обеды, а также насколько качественно еда приготовлена. Мы настоятельно призываем родителей вступать в такие комитеты, чтобы улучшить качество питания школьников, ведь кто, как не родители, понимают важность этого вопроса, – рассказал начальник департамента Максим Кильчевский.

Для включения в состав комитета той или иной школы следует обращаться к директору.

Напомним, в этом году электронные аукционы определили три предприятия, которые будут готовить детям обеды и завтраки в школах Владивостока. Это ООО «Фуд Магистраль», ООО «Светоч» и ООО «КИТ».

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