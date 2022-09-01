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Владивосток1 сентября 2022 0:29

Больше 2 тысяч подростков из Приморья завершили вакцинацию от COVID-19

За сутки вирус обнаружили у 568 жителей края
Павел САХАРОВСКИЙ
Вакцина «Спутник М» есть в детских поликлиниках Приморья.

Вакцина «Спутник М» есть в детских поликлиниках Приморья.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Региональный оперштаб Приморья опубликовал новые данные по уровню заболеваемости коронавирусом. По обновленным данным, за минувшие сутки болезнь обнаружили у 568 жителей края, 631 человек за 24 часа поборол недуг.

Как рассказали в пресс-службе правительства, вакцинацию против инфекции завершили 2604 подростка в возрасте от 12 до 17 лет. Препарата «Спутник М», который помогает легче перенести вирус, достаточно и он есть в детских поликлиниках края.

Специалисты Роспотребнадзора России отметили, что дети стали чаще болеть короновирусом, но переносят его легче. Однако это не исключает того факта, что почти у 30% переболевших есть постковидный синдром.

– В 2020-2021 годах в России на детей приходилось не более 10-11% от всех заболевших COVID-19, сейчас эта доля составляет около 18%, – рассказал академик, заместитель директора по научной работе Центра эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Представители приморского минздрава напоминают, что подростки могут сделать прививку от коронавируса в кабинетах вакцинопрофилактики детских поликлиник.

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