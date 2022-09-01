Вакцина «Спутник М» есть в детских поликлиниках Приморья. Фото: Олег ЗОЛОТО

Региональный оперштаб Приморья опубликовал новые данные по уровню заболеваемости коронавирусом. По обновленным данным, за минувшие сутки болезнь обнаружили у 568 жителей края, 631 человек за 24 часа поборол недуг.

Как рассказали в пресс-службе правительства, вакцинацию против инфекции завершили 2604 подростка в возрасте от 12 до 17 лет. Препарата «Спутник М», который помогает легче перенести вирус, достаточно и он есть в детских поликлиниках края.

Специалисты Роспотребнадзора России отметили, что дети стали чаще болеть короновирусом, но переносят его легче. Однако это не исключает того факта, что почти у 30% переболевших есть постковидный синдром.

– В 2020-2021 годах в России на детей приходилось не более 10-11% от всех заболевших COVID-19, сейчас эта доля составляет около 18%, – рассказал академик, заместитель директора по научной работе Центра эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Представители приморского минздрава напоминают, что подростки могут сделать прививку от коронавируса в кабинетах вакцинопрофилактики детских поликлиник.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.