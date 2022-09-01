Благотворительная акция по раздаче одежды прошла во Владивостоке

Проект поддержала мэрия и правительство Приморья. Фото: союз «Во имя добра».

В минувшие выходные во Владивостоке прошла благотворительная раздача демисезонной одежды. Мероприятие организовал союз «Во имя добра» в рамках проекта «Это не PROSTO вещи». Больше 100 жителей приморской столицы пришли для пополнения своего гардероба.

Как рассказали в пресс-службе администрации Владивостока, вещи для акции собирали в специальные ящики, которые установлены в общественных пространствах столицы Приморья. По словам руководителя управления развития общественных инициатив городской администрации Сергея Язева, «Это не PROSTO вещи» в 2022 году одержал победу в конкурсе соцпроектов и получил финансовую поддержку от мэрии.

– Благодаря этому общественники устанавливают новые ящики для сбора вещей и проводят благотворительные акции по их раздаче нуждающимся.

Кстати, проект поддержала не только администрация Владивостока, но и правительство края, а также Федеральное агентство по делам молодежи.

В минувшие выходные общественники раздали шесть кубических метров одежды, за новыми вещами для своего гардероба пришли 108 жителей Владивостока. Некоторые посетили мероприятие с семьей, а наибольший спросом пользовались детские и женские вещи.

Владивостокцев приглашают принять участие в соцпроекте, в рамках которого можно бесплатно получить вещи или отдать свои. Для этого необходимо отнести одежду в ящики, которые установлены по адресам: Батарейная, 2, Бородинская, 30б, Гоголя, 41, Ильичева, 15, Океанский проспект, 20 (здание мэрии, 1 этаж, проход к ящику свободный), проспект 100-летия Владивостока, 103, проспект Красного Знамени, 59, Пушкинская, 40, Светланская, 45, Фонтанная, 18.

На этой неделе общественники хотят открыть еще одну точку для сбора вещей, ее точный адрес появится позже.

Напомним, что в 2022 году в приморской столице открылся благотворительный магазин «PROSTO». Здесь можно взять одежду бесплатно или купить по низким ценам обувь, сумки и аксессуары. О наличии понравившихся товаров можно узнать по телефону 8-964-446-27-81.

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