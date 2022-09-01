С 4 сентября для жителей и гостей Владивостока заработает новый скейт-парк

Кататься на площадке смогут опытные и начинающие спортсмены. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Во Владивостоке в преддверии Восточного экономического форума откроется один из самых больших скейт-парков на Дальнем Востоке. Мероприятие состоится 4 сентября в рамках фестиваля «Я, мы, тигр». Как рассказали в пресс-службе администрации приморской столицы, фигуры для занятий экстремальными видами спорта установили на верхней площадке набережной Спортивной гавани.

По словам председателя правления федерации скейтбординга Приморья Вероники Марновой, кататься на площадке смогут не только опытные спортсмены, но и начинающие. Также здесь можно будет проводится спортивные состязания и чемпионаты, Jam-сессии для самокатов и соревнования на велосипедах BMX.

В день открытия скейт-парка с 13:00 все желающие смогут принять участие в мастер-классах, которые организуют представители Федерации скейтбординга Приморья и роллер-школы «Колесо».

А с 5 по 8 сентября здесь состоится первый в истории Дальнего Востока чемпионат ДВФО по скейтбордингу в дисциплине «Улица». За победу поборются спортсмены из Благовещенска, Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска и других городов Дальнего Востока. В это время площадка будет открыта только для участников соревнований.

В администрации Владивостока отметили, что скейт-парк стал четвертой площадкой для экстремальных видов спорта во Владивостоке. Первые три уже действуют на улице Аллилуева, 5, Олега Кошевого, 26 (стадион школы №50) и в поселке Трудовое на Порт-Артурской, 48, в районе школы № 70.

Другие скейт-площадки работают в районе Дворца детского творчества на Океанском проспекте, 43, и возле спортивного комплекса «Олимпиец» на Батарейной, 3.

По мнению заместителя главы администрации Владивостока Максима Акульшина, современная сеть скейт-парков поможет не только привлечь юных жителей города к спорту и здоровому образу жизни, но и станет элементом развития городской среды, туристической инфраструктуры и бизнеса.

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