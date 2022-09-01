Увлекательный и выгодный поход в лес

Павел с дочкой Дашей и призом. Фото: Юлиана ВИНОГРАДОВА

«Комсомольская правда – Владивосток» подводит итоги фотоконкурса «Устрой охоту на грибы!», организованного совместно с магазином туризма и спорта Norbic.

В этом году сезон грибов в Приморье особенно обильный – этому способствовали многочисленные дожди.

Участники прислали нам на конкурс почти 100 фотографий разнообразных грибов – гигантских, причудливых форм, от хорошо знакомых всем белых и сыроежек до абсолютно неизвестных образцов.

Наибольшим количеством голосов читатели сайта DV.KP.RU отметили фото Павла Храмцова. Он прислал снимок шестилетней дочки Даши, которая держит в руках три здоровенных гриба; у одного необычно выгнута шляпка, у другого и вовсе будто нет половины пластинок. Именно Павел получает главный приз – сертификат на 10 000 рублей от магазина norbic.ru.

Поздравляем Павла и благодарим всех за участие в конкурсе!

Конкурсное фото. На снимке Даша с грибным уловом в поселке Рыбачий Надеждинского района. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.