Бассейн во владивостокском Дворце спорта «Юность» отремонтируют в короткие сроки

Занятия возобновятся в конце октября. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока.

Во Владивостоке в ближайшее время состоится аукцион по поиску подрядчика, который сможет быстро, но качественно отремонтировать потолок в бассейне муниципального Дворца спорта «Юность». Дело в том, что во время реконструкции крыши произошла протечка воды, поэтому занятия пришлось временно отменить. Сейчас руководство спорткомплекса пытается найти альтернативную площадку для возобновления тренировок воспитанников.

Заместитель главы администрации города Сергей Дмитриенко накануне встретился с родителями, преподавателями и ребятами, которые посещают «Юность». По словам специалиста, мэрия делает все возможное, чтобы занятия скорее возобновились. Планируется, что спортсмены смогут вернуться к тренировкам в спорткомплексе в конце октября. Деньги на ремонт уже выделены.

Во время ремонта случилась протечка. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока.

– Мы подготовили проект ремонтных работ и на следующей неделе объявим аукцион для отбора подрядной компании, – пояснил он. – После подведения итогов 45 дней будет отведено на сами работы. Со своей стороны, постараемся так наладить работу с подрядчиком, чтобы ремонт он провел максимально быстро.

Сергей Дмитриенко провел совещание в спорткомплексе. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока.

Директор муниципального Дворца спорта Ирина Бабакина рассказала участникам встречи, что сейчас для ребят подыскивают временную площадку, для этого ведутся переговоры с руководством других бассейнов. Например, занятия могли бы проходить в бассейнах ТОВВМУ и «Олимпийца», или в школах №№ 82 и 83. Хотя в сентябре дети в основном занимаются на улице, специалисты называют начало осени – временем «сухих» тренировок. По планам, альтернативную площадку для плавания предложат 9 сентября.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.