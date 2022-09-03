Опробовать свои силы смогут дети и взрослые. Фото: vlk.ru

Если так сложилось, что вы с товарищами поспорили, кто же больше отожмется или дальше прыгнет, то вот вам отличная идея для того, чтобы расставить все точки над и. Отправляйтесь на павильон ГТО 4 сентября, который будет работать в день фестиваля «Я, мы, тигр». В это же время на центральной площади организуют площадку, где можно будет сыграть в стратегическую игру го.

Попробовать свои силы смогут не только взрослые, но и юные жители и гости Приморья. На площадке будут работать специалисты, которые проконсультируют и даже покажут, как выполнять нормативы. Помимо этого, желающие смогут проконсультироваться у инструкторов о том, как зарегистрироваться и официально сдать нормативы на реальный результат.

«Прокачать» логику можно будет, сыграв в го на центральной площади. Члены Приморской федерации стратегической настольной игры расскажут о ее правилах и хитростях, а также дадут возможность всем желающим посоревноваться между собой.

Юных приморцев ждет еще одно спортивное развлечение. Учащиеся 7-9 классов смогут пройти полосу препятствий. Команды, которые покажут лучшие результаты, получат ценные призы от организаторов.

А ребят 6-7 лет приглашают приять участие в веселом спортивном мероприятии –Тигрином забеге. Все участники получат медали и сладкие подарки. Дистанция составит 500 метров.

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