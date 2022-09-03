Во Владивостоке водитель автобуса довел детей до слез из-за 128 рублей

Мама девочки уверяет, что водитель оскорблял детей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жительница Владивостока рассказала, что случилось с ее дочерью в одном из автобусов Владивостока. Школьница с друзьями села в 31 автобус, но не смогла заплатить за проезд. Терминал не читал карту, хотя на ней, по словам мамы девочки, были деньги. Цена вопроса составляла 128 рублей, из-за этой суммы водитель запер детей в автобусе.

– Мало того, что он всячески оскорблял детей, так еще и не выпускал их до тех пор, пока я не перевела ему деньги. Итог: дети испугались и были все в слезах, – рассказала мама девочки.

Корреспондент «Комсомольской правды - Владивосток» пытается выяснить, какая дальнейшая судьба ждет водителя 31 маршрут. В пресс-службе МВД рассказали, что к ним поступило заявление от женщины во Фрунзенском отделе, все подробности смогут сообщить позже.

Напомним, ранее редакция рассказала о том, как водитель 54 автобуса помог женщине, у которой случился приступ эпилепсии. Он знал, что ему делать в этой ситуации, к тому же в салоне оказался медик. Вместе они привели пассажирку в чувства.

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