В жестком ДТП в центре Владивостока опрокинулся автомобиль

ФОТО: ТК dpskontrol_125rus

Авария произошла в районе Океанского проспекта, 83 во Владивостоке. По словам очевидцев, водитель Toyota Crown не справился с управлением, влетел в припаркованные Toyota Corolla Axio и Nissan Juke, задев двигающийся Mitsubishi L200. В результате шофер на «крауне» перевернулся. Автомобиль остался лежать на крыше посреди дороги, из-за чего образовались пробки.

Участники ДТП выдвигают разные версии по поводу происшествия. В Telegram-канале Автогарант приводят слова владельца «крауна». Он утверждает, что L200 его ударил при перестроении, затем первый столкнулся с «жуком» и «аксио», стоявшими на парковке. В свою очередь водитель L200 уверен, что «краун» врезался в две припаркованные машины, отлетел и зацепил полёте зацепил Mitsubishi.

Приморцы высказали свое мнение насчет аварии. Некоторые отметили, что «краун» «гонял между рядами» и не заметил «жука», затем не успел вовремя среагировать и ударил авто. Многие остаются в недоумении, как водитель мог не справиться с управлением и перевернуться.

«Как можно на крауне не справится с управлением?»,

«Вообще не понимаю, как он там оказался и как можно было лечь на крышу, да еще и против шерсти», – писали пользователи.

На данный момент сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего, работает МЧС. О пострадавших не сообщается.

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