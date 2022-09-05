Юрий Трутнев: Владивосток делал безумный архитектор

Юрий Петрович в Доме переговоров во Владивостоке. Фото: Андрей Михайлов

Полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поделился с «КП», что думает о регионе и его главной столице – Владивостоке. Полпред отметил, что федеральный центр кардинально по-другому теперь смотрит на восточный авангард и рассказал, почему план обновленного приморского центра еще не готов.

«КАКОЙ БЕЗУМНЫЙ АРХИТЕКТОР ЭТО СДЕЛАЛ»

- Как федеральный центр меняет свое мнение о регионе? Как это отразилось на принятии решений?

- Совершенно честно скажу, что отношение правительства в целом к Дальнему Востоку существенно изменилось. К Восточному экономическому форуму готовимся теперь не только мы с министром Дальнего Востока и Арктики, а все правительство. По поручению премьера была проведена большая работа, все сидели в «бункере» (прим. - Координационном центре Правительства РФ) и разрабатывали предложения для развития Дальнего Востока. Как результат: мы на этом форуме будем докладывать президенту не только наши предложения с просьбой поддержать, а предложения, согласованные всем кабинетом министров. Это очень существенные изменения, и я за них искренне благодарен главе правительства Михаилу Владимировичу Мишустину.

- А что насчет мастер-плана Владивостока?

- В сентябре мастер-план Владивостока представлен не будет. Он не прошел отбор. Но губернатор Приморского края Олег Николаевич Кожемяко, как и я, будет участвовать в форуме, общаться с президентом. Конечно, у губернатора есть право о чем-то рассказать, что-то попросить. Думаю, что какие-то предложения с его стороны возникнут.

- В части Владивостока это достаточно сложно. Он не проектировался как город. Его расположение, холмы, многочисленные особенности. Но тем интереснее задача, наверное?

- Владивосток производит очень интересное впечатление. Когда идешь по его старой центральной части, первое – красиво, второе – проехать невозможно. Когда забираешься повыше, в район, где сопки, то просто поражаешься, какой безумный архитектор все это сделал. Сопки срезаны, оставлены оползне-опасные участки. Где-то изуродован ландшафт. Я только в одном уверен, что сделаю все возможное, чтобы таких ошибок мы не повторили. Город может и должен развиваться. Интерес у людей к тому, чтобы жить во Владивостоке, высокий. И максимальный объем инвестиций как раз идет сюда. Дальше надо создавать условия нормальные для жизни людей. Места совершенно уникальные. Океан, тайга. Человек не живет только в городе, только в квартире. Особенно в таких городах, как Владивосток. Даже в Москве он куда-то пытается выбраться. Но там выбираться надо часами. А здесь можно сесть на машину и часа через полтора уже оказаться в местах, где вокруг трава зеленая, океан плещется. Это все имеет большое значение для жизни людей.

Напомним, о том, что разработка города-спутника и генерального плана дальневосточной столице затянулась, «КП» уже писала. На это есть объективные причины. Полное интервью с полпредом редакция публиковала в отдельном материале на федеральном сайте «Комсомольской правды»

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