Гостей ВЭФ-2022 во Владивостоке вновь встречают роботы

Робот Адам готовится к восстанию машин. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Во Владивостоке на кампусе ДВФУ на Русском острове с размахом стартовал первый день Восточного экономического форума. В дальневосточной столице он проходит в 7-ой раз. Как и в прошлые года, разработчики представляют уникальные проекты робототехники – например, cреди них робот Адам и подводный аппарат Solaster.

Последний запустят в аквариуме с объемом в 6 тонн. Эта малютка – находка для разведки природных биоресурсов с возможностью исследования дня перед установкой ловушек для краба. С авиазавода «Прогресс» (градообразующее предприятие в Арсеньеве) привезут беспилотный летательный аппарат. Присутствуют на «Улице Дальнего Востока» и российские прыткие «прыгуны», готовые конкурировать с похожими устройствами от небезызвестной Boston Dynamics.

Подводный аппарат Solaster. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Антропоморфный красавчик Адам встречает гостей у входа и может многое рассказать о программе ВЭФ-2022. Его собрат также приветствовал пришедших летом 2021 года – модель за это время усовершенствовали.

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