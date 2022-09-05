Жителям Владивостока предлагают помочь в благоустройстве Снеговой Пади

Опрос продлится до 30 сентября. Фото: newsvl.ru

Во Владивостоке Дирекция общественных пространств продолжает собирать мнения людей по благоустройству городских скверов и парков. Специалисты выбирают лучшие предложения, которые стали лидерами рейтингового голосования в конкурсе национального проекта «Жилье и городская среда».

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, сейчас у жителей Владивостока есть возможность принять участие в опросе по развитию парка в Снеговой Пади. Благоустройство территории запланировали на 2023 год.

– Будущий парк отдыха в Снеговой Пади расположен в самом сердце одноимённого микрорайона площадью более 28,7 гектара. Микрорайон новый и только формирует свой пространственный вид. Результаты опроса помогут нам учесть ваше мнение при благоустройстве, проанализировать запросы, выявить особенности территории и познакомиться поближе с её будущими пользователями, – поделились в дирекции.

Опрос продлится до 30 сентября, пройти его можно на сайте. Также владивостокцы могут предложить свои идеи по преображению Снеговой Пади.

Напомним, что продолжается опрос по благоустройству озера на Сафонова, продлится он до 10 сентября. В ближайшее время появятся анкеты по обновлению других территорий Владивостока. В 2022 году по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» преобразят парк Лазо, а также скверы на Русской, 46, Некрасовский и Первой маевки.

Главная цель проекта «Формирование комфортной городской среды» – преобразить города и поселки, а реализовать поставленные задачи помогает вовлечение людей в принятие решений по вопросам благоустройства территорий.

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