Группа «Россети» ввела в работу крупный центр питания в Приморье для развития портовой зоны и промышленности Находки

Пуск ПС 220кВ Находка. Фото: пресс служба «Россети ФСК ЕЭС» МЭС Востока

На полях Восточного экономического форума состоялась церемония пуска новой подстанции 220 кВ «Находка», которую Группа «Россети» построила в рамках национального проекта – Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. В мероприятии приняли участие Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин и Заместитель Председателя Правительства Приморского края Елена Пархоменко.

«Сегодня в Приморье реализуются масштабные инфраструктурные и промышленные проекты, которые важны для экономики России. Поэтому остро стоит вопрос обеспечения растущего спроса на электроэнергию. Подстанция 220 кВ «Находка» позволила повысить надежность электроснабжения третьего по величине города края, создала условия для развития портовой зоны, открытия новых предприятий и рабочих мест. Общий объем инвестиций в строительство превысил 4,9 млрд рублей», – отметил Андрей Рюмин.

– Экономика не только Приморья, но и всей России будет развиваться благодаря таким мощностям. Это сложный и важный объект, где применено самое современное оборудование. Если же вернуться к подстанции, то она станет драйвером развития портовой инфраструктуры региона, Находкинского завода минеральных удобрений, других отраслей региона, – подчеркнула Елена Пархоменко.

На подстанции установлены автотрансформаторы общей мощностью 126 МВА, комплектные распределительные устройства (КРУЭ) с элегазовой изоляцией 110 кВ и 220 кВ. Оборудование конструктивно размещено в закрытых камерах, что особенно важно в условиях агрессивного морского климата. Внедрены высокотехнологичные системы автоматизации и управления, микропроцессорные защиты, цифровые системы связи и учета электроэнергии.

Также в рамках проекта построено более 37 км кабельно-воздушных линий электропередачи. Проведена модернизация распределительных устройств подстанций 500 кВ «Лозовая» и 220 кВ «Широкая» для подключения новых ЛЭП и интеграции нового центра питания в энергосистему Приморского края.

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