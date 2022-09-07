Президент не стал затягивать с ответом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

6 сентября президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в VII экономическом форуме. Глава государства заодно встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. На встрече политики затронули множество актуальных вопросов, которые касаются Дальнего Востока. В том числе и программу «Дальневосточной ипотеки».

Губернатор Приморья попросил Президента поднять возрастной ценз для участников программы «Дальневосточная ипотека» до 40 лет и увеличить размер максимального займа с 6 до 8,5 миллионов рублей. Напомним, что действие программы было продлено до конца 2024 года, но Олег Кожемяко обратил внимание главы государства, что у дальневосточников есть очень большой запрос на такую меру поддержки для решения жилищного вопроса.

– Многие обращаются по «Дальневосточной ипотеке». Очень хороший инструмент, действенный, является генератором строительства. Но сейчас молодежь чуть позже составляет семейные пары – не в 20 лет, а в 30, в 32. И, соответственно, просят увеличить возраст – раз пенсию продлили, возраст продлить до 40 лет, считаться молодежью по «Дальневосточной ипотеке».

Владимир Путин сказал – проработаем. Отметим, что программа «Дальневосточной ипотеки» предполагает субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам для молодых семей ДФО для покупки жилья или строительства дома на участке, приобретенном по программе «Дальневосточный гектар».

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