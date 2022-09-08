10 миллионов рублей выделят на укрепление общественного здоровья в Приморье

Программа по укреплению общественного здоровья – это совместный проект с министерством образования края. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для жителей Приморья подготовили новую полезную программу по укреплению здоровья. Реализация проекта стартует уже в 2023 году, на эту цель из регионального бюджета выделят 10 миллионов рублей. О том, из чего будет состоять проект и на кого он направлен. Читайте в материале dv.kp.ru.

Жители Приморья должны понимать, как важно самостоятельно следить за своим здоровьем и поддерживать его в форма. Это и попробуют донести до людей с помощью программы по укреплению здоровья населения. Не стоит забывать о таких простых, но эффективных способах оставаться в тонусе, как разминка на придомовой площадке или ежедневная активная ходьба, ну и, конечно же, здоровое питание и отказ от вредных привычек. Проект реализуется в рамках программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Несмотря на то, что основная реализация программы запланирована на будущий год, но уже в этом году провели акцию «Здоровые сердца Приморья» – жители края могли семь дней в неделю пройти расширенные обследования в поликлиниках. Министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко рассказала, что для детей, подростков и молодежи создали мобильную фотозону по десяти основным векторам здорового образа жизни. Также проводят работу с муниципалитетами по наполнению муниципальных программ, направленных на укрепление здоровья населения.

Министр добавила, что программа по укреплению общественного здоровья – это совместный проект с министерством образования края, с администрациями муниципальных районов, органами социальной защиты, минспортом и сферой культуры. Реализация запланирована в рамках нацпроекта «Демография».

– Наши медицинские работники как источник знаний смогут правильно их преподнести, а образовательный персонал как люди, которые обладают педагогическим опытом, знают, как эту информацию правильно подать детям.

Напомним, акцию «Здоровые сердца Приморья» медики повторят в конце сентября. А фотозона будет передвигаться по торговым центрам городов Владивосток, Уссурийск, Находка, Лесозаводск. Также на площадках будут проводить игровые мастер-классы.

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