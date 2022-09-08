Во Владивостоке решили вопрос недостроенного ФОКа в Снеговой Пади

Объект планируют сдать в 2024 году. Фото: Максим ДОЛБНИН

Отличная новость для жителей Снеговой Пади во Владивостоке! Недостроенный физкультурно-оздоровительный комплекс начнут реконструировать уже этой осенью. 8 сентября на стройплощадке центра заложили «капсулу времени».

В торжественной церемонии приняли участие министр спорта России Олег Матыцин, министр физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов, глава Владивостока Константин Шестаков, генеральный директор Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации, выступающий инвестором, Станислав Неверов, спортсмены, тренеры и другие не менее важные гости.

Многие годы недостроенный ФОК был проблемой не только для городских властей, но и для жителей Владивостока. И у детей, и у взрослых в большом развивающемся районе нет возможности заниматься спортом рядом с домом. Константин Шестаков отметил, что территория Снеговой Пади развивается, а значит, такая инфраструктура, как спорт жизненно необходима.

– Нам точно надо поставить точку в строительстве ФОКа и построить новый большой спортивный объект, который станет площадкой для подготовки юных спортсменов и местом проведения соревнований различных уровней, включая мировой.

На первом этапе проведут реконструкцию недостроенного комплекса, простаивающего уже более 10 лет. Сразу же после этого специалисты займутся возведением нового объекта. Он появится на этой же площадке. Все это станет одним большим Дворцом боевых искусств. Ну, разве не здорово?

Новый спортивный центр объединит представителей таких федераций боевых искусств, как дзюдо, айкидо, ушу, киукушинкай, тайский бокс, самбо. На территории дворца расположатся арены, на которых будут проводить турниры, а также здесь появятся современные тематические спортивные залы, бассейн, оздоровительный центр, кабинеты спортивного массажа. Новый комплекс позволит обеспечить город инфраструктурой для проведения мероприятий не только местного, но и регионального, федерального и международного уровня.

– Проект будет реализован с привлечением частных средств в рамках механизма «Дальневосточной концессии», инициированной Минвостокразвития России в прошлом году, но уже показавшей свою эффективность. Сегодня в регионе существует высокая потребность в создании новых инфраструктурных объектов и наша задача – закрыть ее максимально эффективно, – подчеркнул Станислав Неверов.

Сдать объект планируют в 2024 году. Инвесторами выступают Восточно-Арктическая нефтегазовая корпорация и управляющая компания «Сила Роста».