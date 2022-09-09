Еще одной школе быть: во Владивостоке заложили «капсулу времени» для нового образовательного учреждения

Эльвира Шамонова и Константин Шестаков заложили «капсулу времени». Фото: Максим Долбнин, администрация Владивостока.

Еще одна школа появится в динамично развивающемся районе Владивостока – Снеговая Падь. Концессионное соглашение о строительстве важного объекта инфраструктуры подписали на полях ВЭФ мэрия города и специальная проектная компания «Школа Будущего – 4». Фирма входит в группу компаний Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации. Возвести общеобразовательное учреждение, рассчитанное на 1100 мест, планируется до конца 2024 года.

«Капсулу времени» для новой школы на Снеговой Пади заложили накануне. Участниками торжественной церемонии стали заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Марат Шамьюнов, заместитель председателя правительства Приморского края – министр образования Приморского края Эльвира Шамонова, глава Владивостока Константин Шестаков, а также директор Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации Станислав Неверов.

Школу планируют сдать в 2024 году. Фото: Максим Долбнин, администрация Владивостока.

– Новая современная школа в Снеговой Пади значительно улучшит инфраструктуру этого активно растущего микрорайона Владивостока, решит проблему нехватки ученических мест. В школьные годы больше всего мне нравились уроки, которые проходили нестандартно, а с проведением различных опытов и исследований. Уверен, что новая школа во Владивостоке будет именно такой, – отметил Станислав Неверов.

По словам Константина Шестакова, будущие ученики смогут сами предложить идеи по обустройству классов, лабораторий, залов и других локаций.

Дети сами решат, какими будет их школа. Фото: Максим Долбнин, администрация Владивостока.

Напомним, совсем недавно в микрорайне Снеговая Падь построили современный детский сад. Дошкольное учреждение возвели на Анны Щетининой, 24. В трехэтажном здании смогут разместиться 12 групп для малышей разных возрастов, что значительно поможет сократить очередь.

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