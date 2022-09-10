Во Владивостоке могут закрыть старейший ночной клуб в центре города

Иллюстрация из архива КП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дальневосточной столице могут закрыть одно из старейших заведения ночного досуга – бар-клуб Cuckoo на Океанском проспекте, 1. Информацию в местных Telegram-каналах подтвердил источник «КП», близкий к ресторанному бизнесу. Однако официальных заявлений от владельца клуба Павла Куксова получить пока не удалось.

В то же время 26 августа ночное заведение отметило «Последний день рождения Cuckoo». Организаторы сообщили, что торжественно и с размахом провели четырнадцатый Grand Celebration, добавив, что это последний день рождения.

Фигура Куксова в гастрономическом поле Владивостока не безызвестна. В 2019 году создатель пафосного Cuckoo открыл заведение «Сезоны» у Приморской краевой филармонии. До этого ресторатор открыл MOLOKO&MED, Michel Bakery, заведение Crust и другие. Иными словами, холдинг ресторатора уже давно тяготеет к уютным семейным пекарням, а не к шумному ночному досугу. Появился Kuksov Group в 2003 году и стоял у истоков владивостокской гастрономии.

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