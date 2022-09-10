Популярная бухта во Владивостоке оказалась загрязнена мазутом

Фото: принтскрин видео, Telegram-канал newsvl

Прибрежные акватории у бухты Патрокл во Владивостоке оказались загрязнены мазутом. Информация об этом появилась в местных Telegram-каналах, видеокадры предоставили очевидцы. По предварительным данным, речь идет о пляже «Диван».

Сообщений о розливе топливных продуктов в профильные ведомства не поступало. Вероятно, речь идет о загрязнении акватории частными катерами. Напомним, акватории Владивостока были закрыты для всех типов плавательных средств на время ВЭФ до 8 сентября.

Виновник экологической катастрофы пока неизвестен. Редакция уточняет обстоятельства. С горестью напомним, что это далеко не первая подобная ситуация. Черные пятна встретили в Хасанском районе, на Шаморе во Владивостоке. Можно предположить, что мазут в приморские воды заносят шторма. Часто эксперты приходят к выводу, что маркировки топлива зарубежные. В 2016 и 2018 годах в бухту Золотой Рог попадали тонны мазута.

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