Отлетела на несколько метров: женщину с малышом насмерть сбили на пешеходном переходе в Приморье

Иллюстрация из архива КП. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Печальная авария произошла в приморском городе. На пешеходном переходе на Ленинской, 36, в Партизанске, водитель седана сбил женщину с ее 4-летним ребенком. Ужасающие детали сообщили очевидцы: на опубликованных в соцсетях кадрах вокруг тел столпились люди и сотрудники ГИБДД. Женщина скончалась, ребенка сначала забрали в реанимацию, но по предварительным данным, он скончался.

Редакция устанавливает подробности. О состоянии ребенка все еще ничего неизвестно, как и о деталях аварии. Очевидцы подчеркнули, что водитель (предположительно, молодой человек) мог быть в пьяным, что и стало причиной ДТП. Некоторые рассказывают, что маму отбросило на несколько метров из-за удара. Есть информация, что всего у женщины четверо детей. Она возвращалась с сумкой с продуктами и ребенком домой.

На кадрах никакого автомобиля, кроме машины инспекторов, рядом с телами нет. Вероятно, водитель скрылся с места преступления. По словам очевидцев, он ехал на Nissan Sunny. Редакция отправила запросы всем правоохранительным органам.

Напомним, недавно общественный резонанс вызвала трагическая авария на Третьей Рабочей во Владивостоке.

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