Возле многоквартирного дома во Владивостоке вспыхнул автомобиль

Происшествие случилось днем 11 сентября. Фото: dpskontrol_125rus

Воскресный день не задался у жителей дома №50 по улице Луговая во Владивостоке. В 15 часов 11 сентября по неизвестным во дворе дома загорелся джип марки Honda. Владелец авто выскочил на улицу, в спешке достал огнетушитель из багажника, но был вынужден отскочить при слабом взрыве. После мужчине удалось достать огнетушитель из чехла и ринуться в бой с огнем.

Отметим, что рядом с загоревшейся машиной стоял еще один автомобиль. На видео было непонятно, пострадал ли он от огня или нет. Но пожар был неслабый – весь двор заволокло едким дымом.

Чем закончилось происшествие, осталось за кадром. Издание DV.KP.RU обратилось в пресс-службу МЧС РФ по Приморскому краю.

Обновление на 17:50: В ведомстве сказали, что им звонок поступил в 15:21. Пожарные были на месте через пять минут, к их приезду загорелся и второй автомобиль. В результате пожара у одной машины повреждена передняя часть, у второй оплавилась крыша и правая дверь. Площадь пожара составила четыре квадратных метра, пострадавших нет.

В комментариях под публикацией Telegram-канала @dpskontrol_125rus пишут, мол, на девятом этаже многоквартирного дома парень варил наркотик, а когда «пыхнуло в квартире», то он выкинул все в окно. По словам пользователей социальных сетей, машины потушили, а личность молодого человека установили. Однако информация неподтвержденная, стоит дождаться официального ответа краевого УМВД.

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