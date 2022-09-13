И рыбку съесть, и лодку выиграть: 18 сентября во Владивостоке пройдет фестиваль рыбной ловли

Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

18 сентября на пляже в бухте Ахлестышева (остров Русский) пройдет шестой фестиваль рыбной ловли Fishing Fest. Организатором мероприятия выступит федеральная компания Globaldrive.

В рамках фестиваля пройдет традиционный турнир по рыбной ловле. К соревнованиям допускаются команды из 2 человек, участие для всех желающих бесплатно. С подробностями проведения фестиваля вы можете ознакомиться в официальном положении.

Общая программа:

07:00 – 07:45 - сбор участников, регистрация команд;

07:45 – 08:00 - официальное открытие, брифинг;

08:00 – 13:00 - рыбалка в рамках соревнований;

09:00 – 13:00 - приготовление плова, мастер-классы по катанию на сап-досках, тест-драйвы;

13:00 – 13:30 - обед с пловом (для участников);

13:30 – 13:45 - взвешивание уловов, подведение итогов;

13:45 – 14:00 - награждение победителей, закрытие фестиваля.

Главный приз фестиваля – ПВХ лодка Sharmax M-300 Sport! Помимо этого участники и призеры соревнований получат ценные призы, узнают много нового о технике для активного отдыха, а также смогут обменяться опытом с единомышленниками. Для болельщиков будут организованы полезные активности, среди которых мастер-классы и тест-драйвы продукции компании Globaldrive.

Регистрируйтесь по ссылке https://globaldrive.ru/fishing-fest/ и спешите поучаствовать в крупнейшем рыболовном событии Дальнего Востока!

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