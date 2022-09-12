Хоккеисты «Адмирала» наваляли «Куньлуню» по всем фронтам

Либор Шулак во время матча. Фото: ХК «Адмирал»

Яркий матч между «Адмиралом» и «Куньлунем» прошел на стадионе «Фетисов-Арена» 11 сентября. Поддержать приморцев и насладиться жаркой игрой пришло около 5000 человек.

Открыл серию домашних игр «Адмирала» глава Владивостока Константин Шестаков. Он пожелал команде проявить себя и довести команду до победы. Позже мэр поделился видео с матча в своем telegram-канале.

Открыл счет капитан «Адмирала» Либор Шулак – на 16 минуте он отправил шайбу в ворота противника.

Особо отличился во втором периоде Евгений Грачев. На 23 минуте он, с паса Шулака и Григория Гуреева, удвоил счет в пользу «Адмирала».

На 57 минуте свою первую шайбу в КХЛ забросил Михал Криштоф, а за 55 секунд до конца игры Паркер Фу не дал Никите Серебрякову заработать шатаут.

Так, «Куньлунь» потерпел четвертое поражение подряд.

Матч запомнился фанатам не только игрой, но и дракой между Гаретой Хантом и Марком Вербой. Ранее между игроками был конфликт во время матча в Мытищах. Во время предыдущей встречи игроки перекинулись парой «ласковых», но без применения «грубой силы» во Владивостоке не обошлось. Крупные хоккеисты столкнулись в драке на льду. Серьезных травм никто из них не получил. Отделались «бунтари» синякам и ссадинами, но по хоккейным правилам победил Хант. Приморские болельщики скандировали с трибун «Верба!», пока Марк ехал в штрафной бокс.

Драка между Гаретой Хантом и Марком Вербой. Фото: ХК «Адмирал»

– Хороший матч получился. Я думаю, он всем понравился. Первый матч дома. Ребята немного нервничали и переживали. Как никак полные трибуны и полный дворец. Первые 10 минут тяжело входили в матч, но первый гол Шулака приподнял настроение команде и парни играли уже окрыленные. Я считаю мы контролировали ход игры и заслуженно победили. Ребят и болельщиков с победой! – прокомментировал игру главный тренер хоккейного клуба «Адмирал» Леонид Тамбиев.

Следующий матч «Куньлуня» состоится с «Амуром» 13 сентября. 15 сентября «Адмирал» примет уфимский «Салават Юлаев».

По мнению тренера, матч получился хороший. Фото: ХК «Адмирал»

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