В Приморье женщина не могла попасть домой и решила разбудить консьержа необычным способом

Некоторые приморцы похвалили женщину за находчивость. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В приморской столице оглушительная пожарная сигнализация встревожила жителей многоэтажного дома. Раздавшийся звук разбудил, кто еще спал ранним утром.

Как рассказали приморцы в социальных сетях, произошло все в минувшие выходные в половину пятого утра. По словам жильцов дома, с 3 этажа и до 20 неожиданно раздался звук сигнализации об эвакуации. Встревоженные люди повыскакивали из своих квартир, чтобы узнать, что же произошло.

Оказалось, что всех побеспокоила семейная пара, которая хотела вернуться домой, однако приморца не удалось пройти внутрь. Тогда женщина решила хитростью разбудить консьержа (а вместе с ним и жильцов 200 квартир) и нажала на кнопку сигнализации.

В комментариях под видео часть приморцев похвалила женщину за смекалку, но у большинства ее поступок вызвал негодование и гнев.

– А любому из жильцов позвонить не судьба? Так бы одного разбудили, а получилось весь дом.

Некоторые же задались вопросом, где в это время был консьерж, почему он не открыл дверь. Другие же предположили, что супруги не живут в этом доме.

В комментариях владивостокцы написали, что после сигнализации к дому приехали две пожарные машины. Редакция «Комсомольской правды – Владивосток» обратилась в пресс-службу МЧС за комментарием. Нам подтвердили, что специалисты действительно выехали на ложный вызов, только было три единицы техники.

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