«Уссурийская тигрица» попала в кулинарное шоу на телеканале «Пятница!»

По словам Елены, рыбу она ловила сама. Фото: принтскрин видео телеканала «Пятница».

Жительница Уссурийска Елена Березина приехала в Москву и покорила ведущих шоу «Битва шефов» (16+) на телеканале «Пятница». Внимание знаменитых поваров Константина Ивлева и Рената Агзамова приковало не блюдо, а сама Елена, которую ведущие сразу же окрестили «Уссурийской тигрицей».

Как рассказала сама участница, профессиональным поваром она работает уже 13 лет. Фотографиями кулинарных шедевров женщина часто делится в своих социальных сетях, а после участия в шоу планирует повысить уровень и перенять опыт знаменитого коллеги Ивлева.

– Я пришла сюда победить, а также кайфануть с Костей и Ренатом, – рассказала участница шоу.

На кастинге женщина презентовала блюдо с рыбой, которую сама наловила, привезла и приготовила для кастинга. Однако, несмотря на внушительный кулинарный опыт, ведущие не оценили старания Елены. Оба шеф-повара сошлись во мнении, что блюдо не удалось. Но пройти отбор у женщины все-таки получилось. Попасть в команду у Елены вышло во многом благодаря своему происхождению.

– Проехать такой путь, чтобы потом просто развернуться и уехать, это было бы нечеловечно, – заключил Ивлев и взял женщину из Приморья в свою команду.

Свой шанс Елена не упустила и в следующем этапе показала свое мастерство, благодаря чему вышла в финал. К сожалению, победителем она не стала, но приморчанка все равно рада своему участию в проекте. Сейчас женщина активно публикует в социальных сетях закадровые фотографии с шоу, особенно с полюбившимся ей Константином Ивлевым.

Приморцы поддерживают землячку в комментариях и считают, что Елена уже победила, ведь она прошла жесточайший отбор из нескольких тысяч претендентов и обошла своих конкурентов, выйдя в финал.

Напомним, шоу «Битва шефов» выходит с 2020 года. На проекте участникам нужно пройти три раунда. В каждом из этапов повара соревнуются в приготовлении разных блюд. Победитель финала получает звание лучшего шефа страны.

Напомним, что жительница Владивостока Алена Большова принимала участие в кулинарном шоу «Кондитер» телеканала «Пятница» и вышла в финал.

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