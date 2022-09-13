Гособвинение во Владивостоке требует 15 лет срока депутату за демонстрацию фаллоимитатора

Самсонова арестовали 19 ноября. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Прокуратура запросила 15 лет лишения свободы для обвиняемого по делу о растлении ребенка Артему Самсонову, депутату Заксобрания Приморья от КПРФ. Сам политик утверждает, что предоставил неопровержимые доказательства своей невиновности, но гособвинение не считает аргументы заслуживающими доверия. Об этом Артем Самсонов сообщил в своем Telegram-канале.

Как неоднократно писала «Комсомольская правда – Владивосток», коммунист, по мнению следователей, демонстрировал несовершеннолетнему 11-летнему мальчику фалломитатор во время летнего отдыха. Стоит отметить, что преступление, по мнению следствия, произошло в июле 2018 года. Самсонов в СИЗО уже с ноября 2021 года из-за обвинения по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении лица, недостигшего 14 лет). Фигурант отрицает свою причастность.

– Поэтому меня надо посадить на 15 лет, так как демонстрация фаллоимитатора – это особо тяжкое преступление, – рассказал депутат, вновь повторив свою версию событий.

Самсонов не отрицает, что игрушка для взрослых на застолье действительно появилась, однако он в этом никак не замешан и, тем более, не показывал фаллоимитатор ребенку.

Заседание продолжится во вторник, 13 сентября, в 15:30 в закрытом формате. Вероятнее всего, судья огласит приговор.

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