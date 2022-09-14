Свою интерпретацию «волны» показали художники из Владивостока, Вьетнама и Китая на выставке «WAVE»

Экспозиция открылась в рамках Международного фестиваля дружбы. Фото: Администрация Владивостока

В Центре современного искусства «Артэтаж» во Владивостоке 13 сентября открылась выставка цифрового искусства «WAVE» («Волна»). Мероприятие стартовало в рамках Международного фестиваля дружбы, который администрация приморской столицы организовала вместе с городами-партнерами из Вьетнама и Китая. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Посетителям представили работы владивостокских студентов, а также художников из Вьетнама и Китая. По словам организаторов, творцы изобразили волны на воде или песке, показали волны времени, пространства и эпидемии.

Как отметила заместитель главы администрации Владивостока Дарья Стегний, культура всегда объединяет людей и помогает им прийти к взаимопониманию.

– Почему мы выбрали именно цифровое искусство? Все просто: этот жанр открывает бесконечные возможности для творчества и взаимодействия, при этом никак не ограничивая преимуществ традиционного искусства. Представленные работы очень разные, но они еще раз показывают – мы очень похожи и всех нас волнуют одни и те же проблемы.

Цифровое искусство открывает бесконечные возможности для творчества. Фото: Администрация Владивостока

В торжественной церемонии открытия участвовали представитель МИД России во Владивостоке Андрей Броварец, генеральный консул Вьетнама Нгуен Данг Хиен, генеральный консул КНР Пяо Янфань.

Организаторы рассказали, что в экспозиции свои картины представили художник из Даляня, Дунгуаня, Муданьцзяна, Хайфона, Харбина, Хошимина, Чанчуня, Яньбянь-Корейского автономного округа и из Владивостока. Все работы разные по содержанию и форме.

Все работы отличаются друг от друга. Фото: Администрация Владивостока

В своих работах художники изобразили свои мысли о пандемии, экологии и взаимодействии с природой. Студенты Дальневосточного федерального университета использовали все возможности цифровых технологий: благодаря QR-коду зрители могли попасть в 3Д-пространство, чтобы познакомиться с работами.

Художники изобразили свои мысли о пандемии и экологии. Фото: Администрация Владивостока

С помощью QR-кода посетители могли попасть в 3Д-пространство. Фото: Администрация Владивостока

Выставка продлится до 25 сентября, «Артэтаж» работает по воскресеньям с 10:00 до 19:00, понедельник и вторник – выходные дни.

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