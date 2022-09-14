Свою интерпретацию «волны» показали художники из Владивостока, Вьетнама и Китая на выставке «WAVE»

Экспозиция открылась в рамках Международного фестиваля дружбы.
Фото: Администрация Владивостока
В Центре современного искусства «Артэтаж» во Владивостоке 13 сентября открылась выставка цифрового искусства «WAVE» («Волна»). Мероприятие стартовало в рамках Международного фестиваля дружбы, который администрация приморской столицы организовала вместе с городами-партнерами из Вьетнама и Китая. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Посетителям представили работы владивостокских студентов, а также художников из Вьетнама и Китая. По словам организаторов, творцы изобразили волны на воде или песке, показали волны времени, пространства и эпидемии.
Как отметила заместитель главы администрации Владивостока Дарья Стегний, культура всегда объединяет людей и помогает им прийти к взаимопониманию.
– Почему мы выбрали именно цифровое искусство? Все просто: этот жанр открывает бесконечные возможности для творчества и взаимодействия, при этом никак не ограничивая преимуществ традиционного искусства. Представленные работы очень разные, но они еще раз показывают – мы очень похожи и всех нас волнуют одни и те же проблемы.
Цифровое искусство открывает бесконечные возможности для творчества.
Фото: Администрация Владивостока
В торжественной церемонии открытия участвовали представитель МИД России во Владивостоке Андрей Броварец, генеральный консул Вьетнама Нгуен Данг Хиен, генеральный консул КНР Пяо Янфань.
Организаторы рассказали, что в экспозиции свои картины представили художник из Даляня, Дунгуаня, Муданьцзяна, Хайфона, Харбина, Хошимина, Чанчуня, Яньбянь-Корейского автономного округа и из Владивостока. Все работы разные по содержанию и форме.
Все работы отличаются друг от друга.
Фото: Администрация Владивостока
В своих работах художники изобразили свои мысли о пандемии, экологии и взаимодействии с природой. Студенты Дальневосточного федерального университета использовали все возможности цифровых технологий: благодаря QR-коду зрители могли попасть в 3Д-пространство, чтобы познакомиться с работами.
Художники изобразили свои мысли о пандемии и экологии.
Фото: Администрация Владивостока
С помощью QR-кода посетители могли попасть в 3Д-пространство.
Фото: Администрация Владивостока
Выставка продлится до 25 сентября, «Артэтаж» работает по воскресеньям с 10:00 до 19:00, понедельник и вторник – выходные дни.
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