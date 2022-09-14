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Владивосток14 сентября 2022 6:23

Вандалы сломали популярный фонтан во Владивостоке с помощью мыла

За сезон неизвестные уже четвертый раз портят городское имущество
Юлия ШЕСТЕРНИНА
После «пенной вечеринки» на местном «Арбате» один из источников сломался.

После «пенной вечеринки» на местном «Арбате» один из источников сломался.

Фото: Александр ХИТРОВ

На выходных вечером местные жители решили устроить «пенную вечеринку» на улице Адмирала Фокина, налив моющее средство в два фонтана из пяти. По информации пресс-службы МУПВ ВПЭС, хулиганы повредили второй и третий источники. Моющее средство попало в воду и повредило насосное оборудование одного из них.

Городской объект номер два удалось оперативно восстановить, но третий вышел из строя – cломан насос второго контура, починить его невозможно.

– Оборудование дорогое, стоит несколько сотен тысяч. Приобретали его недавно. Проводили профилактику, они были в полном исправном состоянии, – уточняют в пресс-службе предприятия.

Дело в том, что моющее средство содержит химию и разъедает все форсунки, то есть распылители воды. От этого страдает не только насосное оборудование арт-объекта города, но и светодиодная подсветка.

Те, кто оставил жителей города без фонтана, до сих пор не найдены. Это уже четвертый набег вандалов за этот сезон.

– Два года назад был подобный инцидент. Мы их поймали и подали заявление в полицию, но хулиганы не понесли никакого наказания. Здесь только остается призывать наших горожан к сознательности и порядку, –сказала пресс-секретарь организации Елена Штейникова.

По традиции фонтаны прекратят свою работу 1 октября – их законсервируют на зиму. Ну а пока специалисты будут восстанавливать оборудование.

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