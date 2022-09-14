Вандалы сломали популярный фонтан во Владивостоке с помощью мыла

После «пенной вечеринки» на местном «Арбате» один из источников сломался. Фото: Александр ХИТРОВ

На выходных вечером местные жители решили устроить «пенную вечеринку» на улице Адмирала Фокина, налив моющее средство в два фонтана из пяти. По информации пресс-службы МУПВ ВПЭС, хулиганы повредили второй и третий источники. Моющее средство попало в воду и повредило насосное оборудование одного из них.

Городской объект номер два удалось оперативно восстановить, но третий вышел из строя – cломан насос второго контура, починить его невозможно.

– Оборудование дорогое, стоит несколько сотен тысяч. Приобретали его недавно. Проводили профилактику, они были в полном исправном состоянии, – уточняют в пресс-службе предприятия.

Дело в том, что моющее средство содержит химию и разъедает все форсунки, то есть распылители воды. От этого страдает не только насосное оборудование арт-объекта города, но и светодиодная подсветка.

Те, кто оставил жителей города без фонтана, до сих пор не найдены. Это уже четвертый набег вандалов за этот сезон.

– Два года назад был подобный инцидент. Мы их поймали и подали заявление в полицию, но хулиганы не понесли никакого наказания. Здесь только остается призывать наших горожан к сознательности и порядку, –сказала пресс-секретарь организации Елена Штейникова.

По традиции фонтаны прекратят свою работу 1 октября – их законсервируют на зиму. Ну а пока специалисты будут восстанавливать оборудование.

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