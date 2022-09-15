В акватории озера Теплое гребцы из Приморья и Белоруссии сражаются за кубок губернатора края

Соревнования проходят на базе «Олимпийский». Фото: Министерство спорта Приморского края

Международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ стартовали 14 сентября. Недалеко от Партизанска в поселке Лозовый собрались сильнейшие гребцы сборных России и Белоруссии на базе «Олимпийский». Спортсмены борются за кубок губернатора Приморского края Олега Кожемяко на акватории озера Теплого.

Россию представляют четыре региона: Москва, Тверская область, Приморский и Хабаровский край. За медали сражаются 36 гребцов, призеры Олимпийских игр, многократные чемпионы мира и Европы, а также заслуженные мастера спорта, спортсмены Краевой спортивной школы олимпийского резерва, Иван Штыль и Алексей Коровашков.

Россию представляют четыре региона. Фото: Министерство спорта Приморского края

Сильную команду выставила и Белоруссия. В нее вошли 25 байдарочников и каноистов, среди которых призеры Олимпийских игр, заслуженные мастера спорта Республики Беларусь Марина Литвинчук и Ольга Худченко.

Всего в соревнованиях участвуют больше 500 спортсменов. За призовые места они сражаются в байдарке, каноэ, сап-серфинге, гребле на лодках «Дракон», океанических каноэ-аутригер и байдарке-серфски.

В соревнованиях участвуют больше 500 спортсменов. Фото: Министерство спорта Приморского края

В байдарке и каноэ участники разыгрывают медали в одиночных, двойных и смешанных экипажах, а также в комбинированной эстафете на дистанциях 200, 500, 1000, 5000 метров.

А в гребле на лодках «Дракон» сражаются за награды на дистанциях 200, 500 и 2000 метров. Спортсмены соревнуются в мужском, женском, смешанном, юношеском разрядах и категории «Мастерс».

Спортсмены сражаются в одиночных, двойных и смешанных экипажах. Фото: Министерство спорта Приморского края

Спортивные мероприятия проходят ежедневно и начинаются в 9:00. Финальные соревнования ожидаются 17 сентября. В этот же день в 12:00 состоится торжественное открытие гребной базы, обновленной в рамках масштабной реконструкции по региональному проекту «Спорт – норма жизни» и национального проекту «Демография».

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