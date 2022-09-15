Жители Владивостока попробуют трехметровый японский ролл

Мероприятие проходит сегодня, 15 сентября, с 17 часов. Фото: Андрей АБРАМОВ

Гастрономический флешмоб пройдет в четверг, 15 сентября, в 17:00 на улице Адмирала Фокина. На фуд-корте VladiFoodStreet лучшие повара города и ведущий трэвел-программы «Поедем, поедим!» Федерико Арнальди приготовят шестиметровый японский ролл. Блюдо собираются свернуть для съемок юбилейного выпуска шоу, а после угостить им жителей Владивостока.

Примет участие во флешмобе знаменитый в Приморье ресторан «Токио». В своем Telegram- канале представители заведения поделились анонсом мероприятия, однако есть противоречия в размерах блюда – три метра вместо обещанных шести.

Юбилейный выпуск телепередачи решили снять именно во Владивостоке, потому что съемочная группа и ведущий шоу хотят познакомить зрителей не только с туризмом на Дальнем Востоке, но и его гастрономическими прелестями. Юбилейный выпуск можно будет посмотреть 5 ноября в 8:20 на канале НТВ.

Отметим, ранее команда телевизионного проекта уже была в Приморье. Программа «Поедем, поедим!» выходит уже десять лет.

Команда проекта. Фото: Туристско-информационный центр Приморского края

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