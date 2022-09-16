Специалисты МЧС рекомендуют воздержаться от дальних поездок. Фото: Евгения ГУСЕВА

Бывший тайфун MUIFA, превратившийся в активный циклон, ночью и днем 17 сентября вызовет дожди в некоторых районах края. Об этом рассказали синоптики портала «Примгидромет».

Как рассказали метеорологи, за 12 и меньше часов в крае выпадет 15-40 миллиметров осадков, утром и днем на севере западных и центральных районов пройдет сильный дождь – 50 миллиметров за такое же время.

На западе края и на южном побережье усилится южный ветер, его порывы достигнут 17-22 метров в секунду. Уровень воды в реках может подняться до 0,6 метров.

По информации главного редактора портала «Примпогода» Марины Парфеновой, в ночь на 17 сентября температура воздуха достигнет +9…+15°C, днем поднимется до +14…+20°C

МЧС России по Приморью рекомендует жителям и гостям края не выезжать за пределы населенных пунктов или в популярные места отдыха, а также не купаться в морях и реках. Из-за сильного ветра слабозакрепленные конструкции могут упасть, поэтому не стоит находиться на открытом пространстве.

Если вы попали в беду или стали свидетелем ЧП, необходимо позвонить по телефону «112».

Как поделилась Марина Парфенова, дожди ослабеют в ночь на воскресенье, 18 сентября, а днем прекратятся во многих районах края. Столбики термометров покажут до +20...+29°C.

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