Парень-безбилетник заплатил за проезд перцовым баллончиком и госпитализацией

Иллюстрация из архива КП. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Интересная история произошла на остановке «Баляева» во Владивостоке. Безбилетник вышел из рейсового автобуса (маршрута №7) и вызвал гнев водителя. Последний окрикнул юношу и погнался за парнем. Конструктивно решить конфликт не получилось. Дошло до нападения. Итог оказался довольно грустным финалом, в котором смеяться не над чем: оба участника несанкционированных боев оказались в больнице.

Об инциденте рассказали местные в социальных сетях. По словам жителей, все произошло возле остановки в районе полудня накануне, 15 сентября. Разыгралась драка с несколькими участниками из числа пассажиров, которые хотели помочь водителю. Обоих мужчин-зачинщиков госпитализировали во Владивостокскую клиническую больницу №2.

В пресс-службе мэрии уверены, что история – отнюдь не вина водителя. Вероятно, конфликт произошел из-за отказа парня платить, но аэрозоль в лицо рулевого парень распылил первым, спровоцировав драку.

Обслуживающая компания ООО «Каслар» пообещала провести проверку этой истории. Несмотря на предварительные данные, нужно уточнить детали, чтобы не быть голословными.

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