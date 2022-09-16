Мигрант-извращенец напал на девочку во Владивостоке и попытался скрыться на родине

Теперь мужчина – фигурант уголовного дела. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очередное нападение на ребенка со стороны мигранта произошло в первой половине сентября в Первомайском районе Владивостока. Работавший дворником в местной «управляйке» мужчина схватил на улице маленькую девочку и силой затащил ее в подсобку, где распустил руки.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток» от источника в силовых органах, все произошло днем, когда 11-летняя девочка возвращалась домой. В этот момент на нее и напал 67-летний мужчина, который скрутил ей руку и затащил свою жертву в бытовку с инвентарем.

Там он стал трогать ребенка за интимные места, но школьница оказала извращенцу активное сопротивление, сумела вырваться и убежала. Добравшись в шоковом состоянии домой, она рассказала все родным, которые и вызвали полицию.

Оперативники опросили пострадавшую и установили личность подозреваемого. Как выяснилось, мужчина успел купить билеты на свою родину, но улететь ему не удалось – его скрутили прямо в аэропорту.

Предполагаемого дворника-извращенца доставили в отделение полиции. Следственный комитет Приморья завел уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. До суда подозреваемый будет находиться в СИЗО.

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