Массовое перекрытие дорог ожидается в столице Приморья 24 сентября

Участникам предстоит пробежать по Золотому мосту. Фото: Игорь НОВИКОВ

В следующую субботу, 24 сентября, в приморской столице пройдет шестой Международный марафон «Мосты Владивостока». Участникам предстоит преодолеть маршрут по трассе острова Русский, мостам Русскому и Золотом и финишировать на центральной площади города.

Для приморцев приготовили несколько дистанция на 5, 10, 21 и 42 километра, а также на километр для юных жителей Владивостока и людей с ограниченными возможностями. Старт запланировала не только на острове Русский, но и в других точках города. Каждый участник, пересекший финиш, получит медаль с указанной на ней пройденной дистанцией.

Как рассказали в администрации приморской столицы, в день марафона во Владивостоке ограничат движение и парковку автомобилей на следующих участках:

– по Русскому мосту от пересечения с улицей Бархатной до въездного кольца на остров Русский с 7:50 до 8:10;

– по Университетскому проспекту от пересечения с улицей Академика Касьянова до пересечения с улицей Кронштадтская с 7:30 до 10:32;

– по Университетскому проспекту от въезда на остров Русский до пересечения с улицей Академика Касьянова с 7:30 до 11:26;

– по Русскому мосту от въезда от острова Русский до дорожной развязки при пересечении улицы Бархатная с улицей Героев–Тихоокеанцев с 7:30 до 12:00;

– по улице Светланская от дома № 35 по улице Светланская до пересечения с Океанским проспектом с 7:30 до 13:50;

– по улице Светланская от пересечения со Светланским переулком до дома № 35 по улице Светланская с 8:00 до 13:30;

– по улице Коммунаров от развязки при пересечении улицы Бархатная с улицей Героев–Тихоокеанцев до пересечения с улицей Героев–Тихоокеанцев с 9:00 до 12:30;

– по улице Героев–Тихоокеанцев от пересечения с улицей Коммунаров до съезда на улицу Окатовая с 9:00 до 12:39;

– по улице Олега Кошевого от съезда с улицы Героев–Тихоокеанцев на улицу Окатовая до пересечения улицы Калинина с улицей Черемуховой с 9:00 до 12:52;

– до Золотого моста от пересечения улицы Калинина с улицей Черемуховая до заезда на Золотой мост с 9:00 до 13:13;

– по улице Всеволода Сибирцева от съезда с Золотого моста до пересечения с улицей Пушкинская в районе дома № 33 с 9:00 до 13:18;

– на съезде с улицы Пушкинская на улицу Светланская от дома № 33 по улице Пушкинская до пересечения с улицей Светланская в районе дома № 83а с 9:00 до 13:20;

– по улице Светланская от пересечения с улицей Капитана Шефнера до пересечения со Светланским переулком с 9:00 до 13:22.

Объехать можно будет по Баневура, Борисенко, Вилкова, Володарского, Всеволода Сибирцева, Гульбиновича, Запорожской, Калинина, Коммунаров, Надибаидзе, Окатовой, Океанскому проспекту, Пушкинской, Светланской, Семеновской, Суханова, Терешковой, Фадеева, Фастовской, Харьковской, Черемуховой.

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