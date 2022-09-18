Хоккейная команда «Адмирал» из Владивостока одержала победу над «Салаватом Юлаевым»

Игра состоялась 17 сентября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Адмирал» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, состоялась 17 сентября во Владивостоке и завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 2:1.

Первый период прошел с преимуществом «Салавата Юлаева». Соперники очень много внимания уделяли атаке и держали уверенную лидирующую позицию. Но во втором периоде уже «Адмиралу» удалось реализовать большинство.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Победу дальневосточной команде на второй минуте овертайма принес Евгений Грачев. «Адмирал» с девятью очками - третий в турнирной таблице Восточной конференции. У «Салавата Юлаева» три поражения подряд, шесть очков и седьмая позиция на Востоке.

В следующем матче «Адмирал» примет магнитогорский «Металлург», а «Салават» на выезде встретится с «Амуром». Обе игры пройдут 19 сентября.

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