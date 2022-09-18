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Владивосток18 сентября 2022 0:47

Хоккейная команда «Адмирал» из Владивостока одержала победу над «Салаватом Юлаевым»

Победу дальневосточной команде на второй минуте овертайма принес Евгений Грачев
Максим ГРУЗОВ
Игра состоялась 17 сентября.

Игра состоялась 17 сентября.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Адмирал» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, состоялась 17 сентября во Владивостоке и завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 2:1.

Первый период прошел с преимуществом «Салавата Юлаева». Соперники очень много внимания уделяли атаке и держали уверенную лидирующую позицию. Но во втором периоде уже «Адмиралу» удалось реализовать большинство.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Победу дальневосточной команде на второй минуте овертайма принес Евгений Грачев. «Адмирал» с девятью очками - третий в турнирной таблице Восточной конференции. У «Салавата Юлаева» три поражения подряд, шесть очков и седьмая позиция на Востоке.

В следующем матче «Адмирал» примет магнитогорский «Металлург», а «Салават» на выезде встретится с «Амуром». Обе игры пройдут 19 сентября.

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